Erst im September 2020 hat das ungarische Real Garant-Team das zehnjährige Jubiläum gefeiert. Anfang März wurde nun die neugegründete Niederlassung nahe Budapest bezogen. Für die Leitung des Standortes zeichnet Ádám Pataki, Managing Director Hungary and Head of Sales Hungary, Romania and Bulgaria, verantwortlich. „In Zukunft können wir unsere Partner direkt aus der Niederlassung betreuen“, freut sich Ádám Pataki. Dadurch kann die enge Zusammenarbeit des vierköpfigen Teams mit dem Autohandel weiter intensiviert werden.

Real Garant verfügt über Niederlassungen in Deutschland, Österreich, wo sich auch das CEE-Headquarter befindet, Italien, Spanien, Belgien und nun eben Ungarn.