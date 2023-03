Mit Jens Schüler übernimmt ab 2022 nun eine Person, die über langjährige Erfahrungen in den Bereichen Strategie, Vertrieb und Marketing sowie Digitalisierung verfügt. Er ist 2003 bei Schaeffler eingetreten und fungierte zunächst als Assistent des Präsidenten und CEO im Bereich Automotive Aftermarket. In den Folgejahren fokussierte er vor allem auf die Strategische Planung, bevor er schließlich Führungspositionen in der Region Americas übernahm. So wurde er 2011 President Automotive Aftermarket North America und 2014 President Automotive Aftermarket bei Schaeffler Americas. Seit 2018 leitet Jens Schüler im Aftermarket-Segment den globalen Vertrieb und das Marketing.