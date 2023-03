Die The Tire Cologne 2022 wird um die digitale TTC @home ergänzt und soll den angemeldeten physischen Ausstellern dazu dienen, ihre Zielgruppen auch online zu erreichen. Mit der virtuellen Möglichkeit soll die Kommunikation zwischen Ausstellern, Besuchern und Medien gestärkt werden. Inhaltlich wird die Messe auf Themen abzielen, die gerade auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie stärker in den Fokus rücken. Dazu zählen die Digitale Transformation oder der Themenkomplex Human Resources. Im Mittelpunkt werden an die stetig steigenden Anforderungen an die Nachhaltigkeit stehen.

Die mit dem Anspruch einer Weltleitmesse konzipierte Veranstaltung richtet sich an Reifenhersteller, Reifenfachhandel, Kfz-Servicedienstleister, Werkstattausrüster und alle dem Reifen- und Kfz-Segment verbundenen Unternehmen. Die The Tire Cologne wird von der Koelnmesse sowie dem Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV) als ideellem Träger organisiert.