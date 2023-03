Wohl auch bedingt durch die Lockdowns war die Medienpräsenz 2020 besonders im ersten und vierten Quartal hoch. Die Autohersteller setzten während der Krisenmonate auf unterschiedliche Werbestrategien, viel bzw. mehr Geld nahmen nur wenige in die Hand: So konnte lediglich die Marke VW ihre PR-Präsenz um +1 % und ihre Werbesujets um +10 % (gemessen am Anzeigenpreisäquivalent) erhöhen. Toyota verzeichnete ein gering wachsendes journalistisches Interesse von +1 %, während gleichzeitig die Werbeausgaben um -49 % nahezu halbierten.