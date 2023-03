Mit Stand März 2022 hat sich der Rückgang bei den Pkw-Neuzulassungen und der EU fortgesetzt: Minus 20,5 Prozent, das sind in absoluten Zahlen 844.187 Autos. Die weiterhin bestehende Unterbrechung bzw. Störung der Versorgungskette für die Automobilhersteller hat sich durch den Krieg in der Ukraine noch verstärkt. Das Ergebnis ist ein zweistelliger Verkaufsrückgang bei Pkw, vor allem in den vier wichtigsten Märkten: Deutschland (–17,5 %), Frankreich (–19,5 %), Italien (–29,7 %) und Spanien (–30,2 %).



Wenn man die Quartalsergebnisse betrachtet (2022 verglichen mit 2021), dann sanken die Pkw-Neuzulassungen um 12,3 Prozent, das sind gezählte 2.245.976 Autos insgesamt. Alle vier bereits erwähnten Hauptmärkte haben hier Rückgänge zu verkraften: Deutschland (–4,6 %), Frankreich (–17,3 %), Italien (–24,4 %) und Spanien (–11,6 %).