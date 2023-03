Der Sieg in der Kategorie Händler ging an die Autohaus Gaberszik GmbH in Graz. Zudem sicherte sich Maria Gaberszik den Titel als beste Verkäuferin. In der Kategorie Händler-Gruppe machte die Motormobil Gruppe mit Sitz in Oberösterreich das Rennen. Überzeugen konnte auch die Autohaus Uitz GmbH aus Feldbach als beste Agentur 2021. Die Top 3 jeder Kategorie durfte sich über einen Gutschein für ein Kfz-Training ihrer Wahl im Rahmen der Santander Meisterklasse freuen. Zudem erhielten die fünf Bestplatzierten jeder Kategorie eine persönliche Urkunde von ihrem Santander-Gebietsleiter überreicht.