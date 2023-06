Brembo hat mit Brembo Solutions einen neuen Unternehmensbereich gegründet. Dieser bietet Kunden digitale Lösungen an, die auf der Expertise von Brembo in der industriellen Anwendung künstlicher Intelligenz basieren. Brembo Solutions erweitert das Angebot durch seine digitale Expertise in der Automobilindustrie, und will so mit dem Einsatz innovativer Prozesse auch in anderen Fertigungs- und Industriezweigen zum potenziellen Durchbruch beisteuern.

Die Lösungen der neuen Einheit basieren auf Verbesserungen der eigenen Produktionsprozesse von Brembo. Das Unternehmen nennt diesen Ansatz "AI-Doing".

"Brembo Solutions ist ein weiteres wesentliches Strategie-Element, mit dem wir uns auch außerhalb des Automobilsektors als Lösungsanbieter etablieren", sagt Daniele Schillaci, CEO von Brembo. "Indem wir die Expertise von Brembo im Bereich der digitalen Innovation sämtlichen Unternehmen zur Verfügung stellen, die ihre Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit verbessern wollen, erfüllen wir eine deutliche Marktanforderung. Unser praktischer Ansatz macht die Positionierung von Brembo Solutions so besonders."

Brembo Solutions will maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen anbieten können. Diese reichen von der Textil- und Lebensmittelindustrie über die Eisen- und Stahlindustrie bis hin zum Großhandel. Der bereits erste Kunde von Brembo Solutions kommt nach Angaben des Unternehmens aus der Modebranche.