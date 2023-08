Drei Sumitomo Unternehmen und ein US-Recyclingspezialist haben ihr Know-how gebündelt, um die Rohstoffkreislaufwirtschaft von Sumitomo voranzutreiben und tragfähige Lösungen für das Abfallrecycling zu entwickeln.

In dem Joint Venture werden Technologien erprobt, mit denen Abfallstoffe wie Gummi, Harz, Polyurethan und Metall durch chemisches Recycling und Fermentierung wieder in Ressourcen umgewandelt und in den Produktionsprozess zurückgeführt werden können. Neben der Ressourcenschonung steht auch die Minimierung des CO₂-Ausstoßes im Fokus der Entwicklung.