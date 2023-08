Mit dem neuen Lenksystem für die Hinterachse von Schaeffler gewinnen Fahrzeuge an Wendigkeit im Stadtverkehr, an Stabilität beim Spurwechsel und an Manövrierfähigkeit beim Einparken.



"Schaeffler hat sich vom Komponentenanbieter für Fahrwerksysteme zum Lieferanten für komplette Lenkungssysteme entwickelt. Dafür haben wir in diesem Zukunftsfeld in den letzten Jahren umfangreiche Kompetenzen aufgebaut und wollen hier deutlich wachsen", sagt Matthias Zink, Vorstand Automotive Technologies der Schaeffler AG.

Das Besondere an der neuen Hinterachslenkung ist der Planetenwälzgewindetrieb, eine einzigartige Entwicklung, die auf der Mechanik der hauseigenen Industrietechnik basiert. Damit ist es Schaeffler gelungen, ein System herzustellen, das klein, leise und leicht ist und sich einfach in Fahrzeuge integrieren lässt. Neben dem ersten Kunden konnte der Zulieferer weitere Automobilhersteller überzeugen, die das Lenksystem künftig in ihren Fahrzeugen einsetzen werden. In den Jahren 2023 und 2024 werden weitere Modelle mit der Lenkung von Schaeffler in Serie gehen.