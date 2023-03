Heute, 15. März 2022, wird Martin Labaye (36) neuer Generaldirektor der Renault Österreich GmbH. Er folgt in dieser Funktion auf Thilo Schmidt, der per 15. März Managing Director von Dacia Deutschland und Mitglied des Vorstands der Renault Deutschland AG wird. Martin Labaye wechselt zu Renault Österreich von Renault Adriatic, wo er als Marketingdirektor für mehrere Länder tätig war.



Nach einem Ingenieurstudium begann Martin Labaye, französischer Staatsbürger, seine Karriere in der Renault Group im Jahr 2010, als Sales Forecast Manager für Frankreich. Danach übernahm er verschiedene Positionen in der Abteilung Sales Supply; von 2015 bis 2019 war er für die Fahrzeug-Bereitstellungsplanung der Marken Renault und Dacia für den französischen Heimatmarkt verantwortlich, bevor er zum Marketingdirektor Renault Adriatic ernannt wurde.



Guillaume Josselin, VP Sales Renault Europe: „Wir freuen uns, Martin Labaye in seiner neuen Position als Generaldirektor von Renault Österreich begrüßen zu können, und danken Thilo Schmidt für seine herausragende Arbeit an der Spitze der Landesorganisation. Er hat die Neuausrichtung des Konzerns, auf nachhaltige Verkaufskanäle, mit seinem Team in Österreich erfolgreich eingeleitet. Ich wünsche beiden viel Erfolg in ihren neuen Positionen.“