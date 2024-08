Hinsichtlich der Pendlerpauschale könne – entgegen oft "anderslautender Falschdarstellungen" – keine Auswirkung auf die Verkehrsmittelwahl und damit auch keine Umweltrelevanz abgeleitet werden. „Der heutige Arbeitsmarkt verlangt von den Menschen Flexibilität und Mobilität, für die viele auf die Nutzung eines Autos angewiesen sind. Ein zumindest teilweiser Ausgleich dieses Mehraufwands ist nur fair“, so Kerle.



Praktische Alltagsherausforderungen in nicht urbanen Gebieten würden einfach ignoriert werden. Die Kriterien für die Inanspruchnahme der Pendlerpauschale wurde in den letzten Jahren schrittweise verschärft, so dass diese heute von weniger Menschen und in geringerer Höhe beansprucht werden kann als früher.