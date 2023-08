Hyundai Motor startet die Produktion des neuen Kona Elektro in seinem Werk Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) in Nošovice, Tschechien. Im Laufe des Jahres wird HMMC rund 21.000 Einheiten des Kona Elektro produzieren. Diese Planung unterstützt das Ziel der südkoreanischen Marke, bis 2035 ausschließlich emissionsfreie Fahrzeuge in Europa zu verkaufen.

"Für Hyundai ist Europa ein Kernmarkt, was sich in unserem Engagement für unsere Kunden auf dem gesamten Kontinent niederschlägt. Aus diesem Grund produzieren wir mehr als 70 Prozent unserer Modelle, die für die europäischen Kunden entwickelt wurden, in Europa", sagt Michael Cole, Präsident und CEO von Hyundai Motor Europe.

Die wichtigste Variante des neuen Kona der zweiten Generation wird das vollelektrische Modell (EV) sein. Hyundai hat den neuen Kona zunächst als Elektrofahrzeug entwickelt, von dem dann die Benzin- und Hybridversionen abgeleitet wurden.