Gegner der IAA und des motorisierten Individualverkehrs haben für den 10. September zu einer Großdemonstration "#BlockIAA!" aufgerufen. Sie werde vom Luitpoldpark aus starten, wo ab 5. September etwa 1500 Aktivisten und Aktivistinnen in einem Protestcamp erwartet werden. "Wir werden in der Innenstadt, direkt an den Ausstellungsorten, unseren Aktivismus für eine klimagerechte Mobilitätswende der IAA entgegensetzen", sagte eine Sprecherin des Organisationsteams.

Aktivisten der Letzten Generation haben seit vergangenem Jahr mit Blockaden von Straßen, Autobahnen und Flughäfen, mit Klebeaktionen an Gemälden in Museen, Störungen von Theateraufführungen und Farbattacken für Schlagzeilen gesorgt.

Wenn das künftig auch in Österreich wieder passiert, wenn Klimaaktivisten etwa Rettungsfahrzeuge im Einsatz blockieren und damit Menschenleben gefährden, sollen die Verantwortlichen künftig bis zu drei Monate hinter Gitter, wie ein ÖVP-Antrag jüngst vorsah.

(APA/red.)