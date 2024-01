Christian Gobauer verantwortet seit 1. Jänner 2024 als neuer Chief Financial Officer die Finanzen der Faber Gruppe, die als österreichischer Generalimporteur der italienischen Zweiradmarken Piaggio, Vespa und Moto Guzzi bekannt ist. Er verfügt über langjährige Erfahrung in Führungspositionen innerhalb der Automotive-Industrie.

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und darauf, mich meiner großen Leidenschaft für Zweiräder nun auch beruflich widmen zu können. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit meinem engagierten Team, den Finanzbereich bei Faber als wichtige Unternehmenssäule mitzugestalten und meine Expertise zur Stärkung und Weiterentwicklung des Unternehmens einzubringen", so Christian Gobauer.

„Wir freuen uns sehr, die strategisch wichtige Position des Chief Financial Officers mit einem Profi, der zudem begeisterter Motorradfahrer ist, besetzen zu können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Christian Gobauer als kompetenten und erfahrenen Experten, der mit seinem umfassenden Know-how auch künftig den Erfolg von Faber prägen wird. Seine langjährige Erfahrung in der internationalen Automotive-Industrie und seine Führungsqualitäten machen ihn zu einer hervorragenden Ergänzung für unser Unternehmen“, so Josef Faber, CEO der Faber Holding sowie der Faber GmbH.