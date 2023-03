Anlässlich des Jubiläums wurden jetzt 50 Sommerreifen getestet. Neu zum 50-jährigen Jubiläum ist ein verändertes Testprogramm, das auch die Umweltbilanz der Reifen berücksichtigt. Künftig fließt die Fahrsicherheit mit 70 Prozent und die Umweltverträglichkeit mit 30 Prozent in die Bewertung ein. Dies ermöglicht es für Konsumenten, die auf ökologische Parameter Wert legen, aus den Testresultaten sofort zu ersehen, ob ein Reifen abgesehen von der üblichen Sicherheitsbewertung auch umweltfreundlich ist.

Es finden sich bekannte Kriterien wie die zu erwartende Laufleistung, der Kraftstoffverbrauch oder auch die Geräuschentwicklung in der Ökobilanz der Reifen wieder. Neu sind Kriterien wie Abrieb und Gewicht, sowie das Kriterium Nachhaltigkeit. Letzteres bezieht sich vor allem auf die Produktionsstätten bzw. dessen entsprechende Zertifizierung, aber auch auf den Reifen selbst. Hier wird, laut ÖAMTC berücksichtigt, ob es sich um einen Neureifen oder einen runderneuerten Reifen handelt und ob sich Produktionsrückstände am Reifen befinden, die auf den ersten Kilometern unkontrolliert und unnötig in die Umwelt gelangen.

Während der Benzinkrise 1973 wurden Reifentests erstmalig ins Leben gerufen. Der ÖAMTC führte eigene Tests durch, der deutsche ADAC und der Schweizer TCS schlossen sich von Anfang an zusammen. Damals wurden die Schneetests noch im Zillertal durchgeführt, später in der Schweiz, seit 2017 finden alle Wintertests als Folge der Klimakrise in Finnland statt.

„Besonders attraktiv ist so ein Reifen ja nicht, er ist schwarz, rund und schaut seit 50 Jahren gleich aus“, sagte Steffan Kerbl, Leiter von Test und Technik beim ÖAMTC. Die größte Veränderung, seit getestet wird, war die Einführung von ABS im Jahr 1996. Bis dahin wurden Sommerreifen auch auf schneebedeckter Fahrbahn getestet, da viele Fahrer noch versuchten, mit Sommerreifen durch den Winter zu kommen - eine Winterausrüstungspflicht gab es noch nicht. Die situative Winterausrüstungspflicht wurde in Österreich erst im Jahr 2008 eingeführt.

