Die Messe bietet erneut Zugang zu einer der weltweit größten Branchengemeinschaften, indem sie relevante Akteure zusammenbringt. „Wir bereiten die The Tire Cologne 2024 seit Monaten mit großer Freude vor, damit sie wieder zur wichtigsten Netzwerkmesse für das B2B-Geschäft der Branche wird. Mit dem Anmeldestand bin ich nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ sehr zufrieden. Insgesamt bedeutet dies für die aktuelle Veranstaltung, dass wir im Vergleich zur The Tire Cologne 2022 eine deutlich höhere Auslastung der Hallen mit noch mehr Ausstellern haben werden. Wir rechnen mit einem Plus von rund 50 Prozent“, so Ingo Riedeberger, Director der The Tire Cologne.

The Tire Cologne hat den Anspruch, Themenmotor für die globale Reifenindustrie zu sein. Dazu wollen die Veranstalter mehr bieten als eine reine Leistungsschau der Branche. Wie kaum eine andere Messe konzentriert sie sich auf Trends und Fokusthemen, die Zukunftsperspektiven und Geschäftspotenziale bieten sollen.

In diesem Sinne wurde das Konzept der Circular Economy Area entwickelt. Damit bringt die Messe Unternehmen aus der gesamten Kreislaufwirtschaft des Reifens zusammen, wie z.b. Azur, die mit 16 Partnern ausstellt und so die Kreislaufwirtschaft des Reifens ganzheitlich darstellen kann. Passend dazu werden die Themen Runderneuerung und Recycling auf der Messe eine große Rolle spielen.