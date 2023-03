Auf dass der Nacht schon bald die Morgenröte besserer Lieferfähigkeit folgt, könnte man sich nun angesichts von Halbleiter- und Kabelbäume-Mangel vieler leidgeprüfter Autohersteller wünschen. Und ein erster Rundruf im Autohandel zeigt, dass nicht alle begeistert sind, müssen doch Kunden mit langen Lieferzeiten vertröstet werden und eine derartige Veranstaltung „ohne eigentliche Neuwagenware“ könnte so mancher Kunde in die falsche Kehle bekommen, meint der ein oder andere Autohändler. Zudem ging aufgrund von Kaufkraftverlust das Interesse an Neuwagen zuletzt zurück und Private sind auch Umfragen zufolge von der Elektromobilität nicht zu begeistern.



Nach dem Ausfall der Vienna Auto Show im Jänner allerdings ein vielversprechendes Projekt von Österreichs Kfz-Szene, meinen wiederum andere Größen aus der Autobranche, und stellen sich schützend vor „Die lange Nacht der Elektromobilität“, an der sich folgende Automarken beteiligen: Audi, BMW, Cupra, Dacia, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Mazda, Mercedes, MG, MINI, Mitsubishi, Polestar, Porsche, Renault, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo und Volkswagen. Die Pressekonferenz findet am Mittwoch, 20. April 2022 vormittags in der Industriellenvereinigung statt, Günther Kerle, Sprecher der österreichischen Automobilimporteure, und Klaus Edelsbrunner, Bundesgremialobmann Fahrzeughandel, werden dann weitere Informationen zur „Die lange Nacht der Elektromobilität“ bekannt geben. Lesen Sie dann mehr dazu auf www.autoservice.co.at und www.firmenwagen.co.at.