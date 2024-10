Was ursprünglich als Handelsunternehmen für Schmierstoffe begann, ist mittlerweile seit 30 Jahren auf dem Markt der Marderabwehr in Auto, Haus und Hof aktiv: die Norbert Schaub GmbH. Alwin Wagner, stellv. Hauptgeschäftsführer der IHK Südlicher Oberrhein, zeichnete das Unternehmen nun für sein Jubiläum und seine "tiergerechten, nachhaltigen und langfristig effektiven Produkte" mit einer Ehrenurkunde aus, wie es in einer Aussendung heißt.



Bei der Urkundenübergabe reflektierte Firmengründer Norbert Schaub über die Anfänge und den bisherigen Werdegang des Unternehmens: „Als ich damals anfing, hätte ich nie gedacht, dass unsere Lösungen zur Marderabwehr einmal so erfolgreich und breit eingesetzt werden würden. Wir haben von Anfang an auf Qualität und Innovation gesetzt und ich bin froh, dass diese Tradition noch heute gelebt wird.“