2.000 Euro Leistungsprämie werden an jede/n der rund 1.000 Mitunternehmer, wie die Beschäftigten bei deutschen Schmierstoff- und Additivhersteller genannt, ausgeschüttet. Die Prämie ist auch dem guten Geschäftsverlauf im Jahr 2021 mit einem neuem Allzeithoch bei Umsatz geschuldet: „Wir haben gut gearbeitet und 20 Prozent Wachstum erzeugt. Das ist Günter Hiermaier (Co-Geschäftsführer – Anm. AGS) und mir ein Geschenk an alle wert“, betont Ernst Prost.



Trotz aller Widrigkeiten konnte Liqui Moly seinen Umsatz im Vorjahr um 122 Millionen auf ein neues Allzeithoch von 733 Millionen Euro steigern und auch der Ertrag hat sich laut der Geschäftsführung erholt. „Wir warten noch auf die abgeschlossene Wirtschaftsprüfung im Februar. Es sieht nicht so überragend aus wie vor Corona, in Anbetracht der Lage aber sehr gut“, ist Ernst Prost zufrieden.