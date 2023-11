Die Traktionsbatterie oder Hochvoltbatterie ist die teuerste Komponente in batterieelektrischen Fahrzeugen und kann bis zu 50 Prozent des Fahrzeuggesamtwertes ausmachen, was dem Restwert des Gebrauchtwagens entspricht. Bisher war die Traktionsbatterie die große Unbekannte bei der Bewertung. Die Gutachter gingen daher meist vom schlechtest möglichen Zustand der Batterie aus. In der Folge lag der geschätzte Restwert meist unter dem tatsächlichen Fahrzeugwert.

Um freien Werkstätten eine herstellerunabhängige, präzise und zertifizierte Möglichkeit der Hochvoltbatteriediagnose zu bieten, arbeitet Hella Gutmann Solutions mit der Battery Quick Check GmbH, einem Joint Venture des TÜV Rheinland und Technologiepartner TWAICE zusammen. Über die Funktion "HV-Batteriediagnose PRO" lässt sich der Battery Quick Check aufrufen. Dieser ermittelt den tatsächlichen State of Health (SoH), den realen Batteriezustand.

"Der Service von Hella Gutmann Solutions und der Battery Quick Check GmbH mit TÜV-zertifiziertem Gesamtprozess mit Ausgabe eines Batteriereports macht freie Werkstätten zu Profis im Bereich BEV. Darin steckt neben einer Differenzierung gegenüber Marktbegleitern auch neues Umsatzpotenzial für Kfz-Betriebe. Aus Sicht der Select AG tragen wir mit diesem Projekt auch die Verantwortung für unsere angeschlossenen Aktionäre, denen wir eine professionelle Batteriewartung ermöglichen können. Perspektivisch wird der Service nicht nur BEV-Besitzer und Gebrauchtwagenhändler, sondern auch das BEV-Management in Flotten enorm unterstützen", sagt Daniel Trost, Vorstand der Select AG.