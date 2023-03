In Zusammenarbeit mit der Bundesinnung für Fahrzeugtechnik fanden im März 2023 Erst- und Rezertifizierungsprüfungen für Dellenspezialisten statt. Sechs Dellentechniker wurden erstmals zertifiziert, sieben haben ihre Zertifizierung für weitere vier Jahre erneuert.

Die Erstzertifizierungsprüfung besteht aus einem Multiple-Choice-Test und einem umfangreichen praktischen Teil, in dem die Ausbeultechniker ihr Können und ihre Erfahrung unter Beweis stellen können.

Durch die Zertifizierung sollen sich österreichische Qualitätsanbieter leichter von weniger qualifizierten Anbietern unterscheiden.



Reparaturbetriebe, die zertifizierte Dellentechniker beschäftigen oder selbständige zertifizierte Dellentechniker erhalten ein Zertifizierungslogo. Dieses kann dann für Werbezwecke verwendet werden. Dasselbe gilt für Autohäuser und Werkstätten, die eine Vereinbarung mit zertifizierten Technikern haben.



Zu der Re-Zertifizierung gehören auch Fachgespräche im Rahmen einer Fachveranstaltung der Bundesinnung. Diese blicken auf 20 Jahre Entwicklung in der Stahlindustrie zurück und bringen diese in Zusammenhang mit täglichen Herausforderungen in der Praxis für Dellentechniker. So werden auch verschiedene Stahlarten, die für unterschiedliche Bauteile verwendet werden, ihren entsprechenden Reparaturvorgängen zugeordnet.