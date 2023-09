Mit jedem gefahrenen Kilometer sammeln sich im Verbrennungsmotor Ablagerungen aus Kohlenstoff und anderen Stoffen an, die die Leistung und Effizienz nachhaltig beeinträchtigen können - oft schleichend und daher vom Fahrer unbemerkt. Eine der Methoden zur Motorreinigung ist das so genannte Carbon Cleaning. Bei diesem Verfahren leiten Kfz-Mechatroniker Wasserstoffgas in den Verbrennungsprozess ein und reinigen so unter anderem Einlassventile, Injektorspitzen und andere Motorteile umweltschonend und effektiv. Zudem lassen sich bei Dieselpartikelfiltern Ablagerungen und Verstopfungen vorbeugen.

"Wir empfehlen, die Motorreinigung mit Carbon Cleaning ab einer Laufleistung von 60.000 Kilometern einmal pro Jahr durchzuführen, am besten in Verbindung mit dem Ölwechsel", rät Projektleiter Christian Giesl. "Durch die regelmäßige Reinigung beugen wir Schäden und teuren Reparaturen vor. Zudem können so Kraftstoffverbrauch und Abgaswerte in Richtung Ursprungszustand wieder reduziert werden."

ATU berichtet von einer hohen Kundenzufriedenheit mit der neuen Technologie. Die Mehrheit spürt eine deutliche Verbesserung des Motorverhaltens. Sie nennen ein besseres Ansprechverhalten, eine Drehmomentsteigerung sowie einen ruhigeren und leichteren Lauf des Motors. Auch eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und des Schadstoffausstoßes ist in den meisten Fällen messbar. Der neue Service wird in rund 100 ATU-Filialen angeboten.