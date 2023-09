Die Reparatur eines Elektromotors erfordert andere Fähigkeiten beim Verbrenner. Auch die Ausstattung und Sicherheitsmaßnahmen der Werkstätten sind anders. Die Mechaniker hantieren mit 400- bis 800-Volt-Systemen. Lebensgefahr besteht bei Stromschlägen oder Batteriebränden, die als schwer löschbar gelten. Daniel Brown, Leiter der Produktentwicklung Automotive bei Lucas-Nülle, einem Hersteller von Trainingssystemen, befürchtet, dass unqualifizierte Techniker zum Einsatz kommen. "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand verletzt wird."

Das britische Institute of the Motor Industry (IMI) prognostiziert für die Insel, dass nach dem Ende des Verbrennungsmotors in den 2030er Jahren rund 25.000 Elektrotechniker fehlen werden. In den USA, dem zweitgrößten Automarkt nach China, liegt das Wachstum bei Elektroautos zwar hinter Europa. Dennoch rechnet das Bureau of Labor Statistics damit, dass bis 2031 jährlich rund 80.000 Elektroniker benötigt werden, darunter auch Techniker für die Reparatur von E-Autos oder die Installation von Ladegeräten. In Australien könnten bis 2030 9.000 Elektrotechniker fehlen, prognostiziert die Victorian Automotive Chamber of Commerce.

In Deutschland wurden bisher 35.000 Beschäftigte mit einem speziellen Konzept für die Arbeit an Elektroautos qualifiziert, so der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK). Diese Kompetenzen vermittle auch die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. "Das Netzwerk mit eCar-Service-Zusatzzeichen als Zeichen besonderer Elektrokompetenz für freie Werkstätten ist zurzeit im Aufbau und wird aktuell von rund 450 Kfz-Betrieben geführt", erklärt der ZDK. Von langen Wartezeiten und hohen Reparaturkosten berichten Nutzer aber auch in Deutschland.