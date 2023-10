Mit neuen Händlerverträgen folgen viele Autoimporteure auch in Österreich dem Branchentrend und präsentieren ihren Partnern die eine oder andere bittere Pille: deutlich reduzierte Grundmarge, Ausbau des Direktvertriebs und weniger Händler. Diese Vorgangsweise lässt aber insbesondere viele Familienbetriebe im Regen stehen.

Das gewünschte Wachstum ist nicht möglich, die geforderten Investitionen lassen sich wirtschaftlich nicht darstellen. O-Ton eines erfolgreichen Autohändlers: "Für uns würde das bedeuten, dass wir im sechsstelligen Bereich in unseren Standort investieren müssten, Geld in die Hand nehmen würden, das wir von unseren Kunden wieder einfordern müssten. Das können und wollen wir nicht."

In vielen Konstellationen ist der Fortbestand des Unternehmens in der aktuellen Ausrichtung in Gefahr. Kommt dann noch zeitgleich ein notwendiger Generationeswechsel ins Spiel, wird das Thema eine Herausforderung mit zu vielen Unbekannten.