Der Absatz von Pkw-Reifen der Dimension 18 Zoll oder größer machte 41,1 Prozent des gesamten Pkw-Reifenabsatzes von Hankook aus, was einem Anstieg von 4,7 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Aufgeschlüsselt nach Regionen verzeichnete Hankook das größte Wachstum bei Pkw-Reifen ab 18 Zoll auf dem chinesischen Markt mit einem Anstieg um 8,9 Prozentpunkte auf 52,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, gefolgt von einer Steigerung um 4,4 Prozentpunkte auf 30,1 Prozent in Europa, einem Zuwachs um 4,2 Prozentpunkte in Korea auf 51,4 Prozent und einem Anstieg um 3,6 Prozentpunkte auf 51,2 Prozent auf dem US-Markt.