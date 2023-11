Snap-on Equipment Austria : Einfaches Kalibrieren mit Tru-Point von John Bean

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Ohne Kalibriervorrichtung ist eine professionelle Instandsetzung von modernen Fahrzeugen mit ihren zahlreichen Assistenzsystemen nicht durchführbar. Dennoch löst die ausgeklügelte Technologie in so manchen Kfz-Werkstätten ein gewisses Unbehagen aus. Mit dem Tru-Point von John Bean, bei Snap-on Equipment Austria und seinen Vertriebspartnern in Österreich erhältlich, wird professionelles Kalibrieren ohne viel Zeitaufwand leicht gemacht.