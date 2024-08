Die periodische Überprüfung des Fahrzeugs ist nach § 57a des Kraftfahrgesetzes geregelt und für einige ein lästiger, immer wiederkehrender Termin. Hätten wir nicht diese gesetzliche Regelung, würde das ja bedeuten, dass über neun Millionen in Österreich lebende Personen täglich auf öffentlichen Verkehrsflächen mit über fünf Millionen Pkw in Kontakt kommen könnten, die eventuell weder verkehrs- noch betriebssicher sind. Ganz zu schweigen von der Person, die so ein Fahrzeug in Betrieb setzt und sich und seine Beifahrer gefährdet.

Auch die Komplexität des hochtechnologischen Wunderwerks Pkw steigt von Jahr zu Jahr. Immer schneller entwickeln die Fahrzeugkonstrukteure neue Technologien, die der Fahrzeugsicherheit, dem Fahrkomfort und dem Spritverbrauch gerecht werden.

Auch die Verkehrssituation hat sich weiterentwickelt. Seit 1960 hat sich allein der Pkw-Bestand in Österreich verzehnfacht. Damit hat sich unweigerlich auch das Fahrverhalten eines jeden einzelnen Verkehrsteilnehmers verändert. Darum ist es notwendig, mit dem technologischen Fortschritt, mit der Verkehrssituation und den klimatischen Bedingungen auch das Selbstverständnis zum eigenen Fahrzeug und der Verkehrssicherheit weiterzuentwickeln. Bedeutet, wir dürfen froh sein in Österreich zu leben.