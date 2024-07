Robert Hafner hat mit Anfang Juli die Verkaufsleitung Österreich bei der WashTec Cleaning Technology GmbH übernommen. Er ist bereits seit fünf Jahren beim deutschen Waschanlagenhersteller hierzulande beschäftigt und war zuletzt Gebietsleiter Ost und West Österreich.

In seiner neuen Aufgabe berichtet er an Philipp Kreb bei WashTec in Deutschland, der seit Anfang des Jahres Geschäftsführer DACH ist.



Der langjährige Geschäftsführer der WashTec Cleaning Technology GmbH Matthias Bertoldi vollzog einen sehr weiten geographischen beruflichen Wechsel und ist nun für WashTec in Australien und Neuseeland zuständig.





Erster Auftritt als Washtec-Vertriebsleiter in Marchtrenk

Robert Hafner sprach am 1. Juli 2024 bei der Inowa-Tagung in Marchtrenk (OÖ), die im Zeichen der Ressourcenschonung beim Tanken und Waschen stand. Dort hatte er seinen ersten öffentlichen Auftritt als neuer Vertriebsleiter Österreich von WashTec.

In „AUTOSERVICE“ 4/2024 Ende August gibt es einen ausführlichen Artikel über die informative Veranstaltung.