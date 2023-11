Der Azenis RS820 wird zunächst in 38 Größen der Serien 30 bis 45 mit 19 bis 21 Zoll Durchmesser für Geschwindigkeiten bis 300 km/h produziert. Denn ob Audi R8, Aston Martin Vantage, BMW M5, Cupra Formentor, Porsche 911 oder Mercedes-Benz AMG GT – die fulminanten Leistungen der Boliden fordern der Bereifung ein Maximum ab. Ambitionierte Fahrer sportlicher Autos werden ihre Wünsche an besonders präzise Handling-Eigenschaften erfüllt sehen. Dabei hilft nicht nur die asymmetrische Profilgestaltung mit vier umlaufenden Profilrillen.



Auch die stabil ausgelegte Außenschulter zeigt viel Gummi, und über die gesamte Lauffläche weist das Profil einen hohen Positivanteil auf. Alles zusammen sorgt für Fahrstabilität und beste Kontrolle bei hohen Geschwindigkeiten. Dies sichert außer der Profilgestaltung auch die darunter eingesetzte Technologie aus dem Motorsport: Aramid-Verstärkungen in den somit hybrid ausgelegten Festigkeitsträgern.

Neben diesem Gürtel in Hybridbauweise sorgen auch die optimierte Bodenaufstandsfläche sowie eine, in Anbetracht der geringen Reifenquerschnitte, relativ runde Reifenseitenwand für Vorteile. Die somit erzielte gleichmäßige Druckverteilung in der Bodenaufstandsfläche bleibt auch in extremen fahrdynamischen Situationen erhalten und messbar: für ein Plus an Sicherheit im Grenzbereich.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Nicht zuletzt suchten die Entwicklungsingenieure weiter nach Einsparungsmöglichkeiten beim Gewicht und konnten vergleichsweise leichte Reifen zur Serienreife bringen. Die umlaufen Profilrippen des Falken Azenis RS820 sorgen über die gute Seitenführung in Kurven hinaus zusätzlich für einen stabilen Geradeauslauf. Die breiten, tiefen Rillen hingegen können viel Wasser aufnehmen und bieten so einen guten Schutz gegen Aquaplaning.

Neben der Profilgestaltung und Konstruktion spielt die Advanced 4D Nano Design-Technologie bei dem jüngsten und sportlichsten Produkt von Falken eine wichtige Rolle. Die aus einer Vielzahl von Komponenten zusammengestellte Laufflächenmischung des Neuzugangs erweist sich als ausgesprochen robust und überzeugt auf unterschiedlichsten Fahrbahnen durch ihre Steifigkeit gleichermaßen wie ihre Flexibilität.