Hier bereiten derzeit zehn Mitarbeiter an die 1.000 Turbolader jährlich auf. Sowohl die Zahl der Mitarbeiter als auch der Output sollen sich in absehbarer Zeit verdoppeln.



Alanko übernimmt das Werk vom schwedischen Turbolader-Instandsetzer Turboservice AB, der hier seit fast zehn Jahren Turbolader aufbereitet. Geplant sind Investitionen in Anlagen, Software und natürlich Personal.



"Container-Knappheit und instabile Lieferketten machen diesen Weg zunehmend unkalkulierbar", erklärt Adnan Hadzic, der für den Aufbau in Sarajewo verantwortlich ist. Bei Alanko möchte man sich insgesamt unabhängiger machen. Gleichzeitig setzt man auf die kurzen Wege von Bosnien nach Deutschland und in die EU.

"Wir setzen auf den parallelen Verkauf von neuen und instandgesetzten Turboladern", so Hadzic weiter. "Das ergänzt sich sehr gut gegenseitig und bietet unseren Kunden eine breite Produktpalette." Bei Alanko weiß man: Es benötigt einiges an Zeit, um neue Turbolader Modelle zu entwickeln. In dieser Zeit kann das Unternehmen mit Instandsetzungen in der hohen Alanko-Qualität die Kunden bedienen und Lösungen schaffen. Diesen Weg geht man bereits seit Jahren, nur dass die Instandsetzung nun "wieder" ganz in den eigenen Händen liegt.