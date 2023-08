Eine nur vorübergehende Schwächephase erwartet auch Matthias Pfriem, Elektromobilitätsexperte beim Dienstleister PTV. Einen Gleichstand bei den Kosten Mitte des Jahrzehnts sieht er auch, weil sinkende Preise für E-Autos einhergehen dürften mit einer Verteuerung der Verbrenner, etwa wegen höherer CO₂-Abgaben auf Sprit. Die Absatzziele der Hersteller für E-Autos bis 2030 - bei BMW mindestens 50 Prozent, bei Volkswagen in Europa 70 Prozent und bei Mercedes-Benz möglichst 100 Prozent des Gesamtabsatzes - seien nicht gefährdet. "Ich bin überzeugt, dass die Hersteller ihre Absatzquotenziele erfüllen werden, weil sie das weitgehend in der eigenen Hand haben." So wie sie vor einigen Jahren SUVs mit großen Werbebudgets unters Volk brachten, werde ihnen das auch mit Elektroautos gelingen.

Das Center of Automotive Management rechnet mit eher konservativen Szenarien. Es prognostiziert, dass die Bundesregierung ihr Ziel von 15 Millionen E-Autos bis 2030 um mehr als die Hälfte verfehlen wird, wenn Politik, Autoindustrie und Ladeinfrastrukturanbieter nicht gemeinsam kräftig gegensteuern und den Hochlauf wieder beschleunigen.

Immerhin ist der Umstieg auf lokal emissionsfreie Elektroautos der wichtigste Hebel, um das Treibhausgas CO₂ im Straßenverkehr zu reduzieren und der Umweltverband Transport & Environment (T&E) fordert daher einen Paradigmenwechsel. Nötig sei der Abschied von fossilen Subventionen wie der steuerlichen Bevorzugung von Diesel an der Tankstelle und bei Dienstwagen. Impulse könnten Elektroautoquoten für gewerbliche Flotten und ein schnellerer Ausbau der Ladeinfrastruktur bringen. "Ein Paradigmenwechsel in der Verkehrspolitik heißt aber eben auch, Infrastruktur so zu gestalten, dass das Verkehrsaufkommen zurückgeht", fordert T&E.

(APA/red.)