Der Anbieter von Cybersicherheitslösungen für die Automobilindustrie VicOne gab heute die Teilnahme am Hacking Contest 2023 in Vancouver bekannt. Der Wettbewerb ist Teil der Zero Day Initiative von Trend Micro, der Muttergesellschaft von VicOne. Eine Zero-Day-Schwachstelle ist ein unentdeckter Fehler in einer Anwendung oder einem Betriebssystem, eine Sicherheitslücke, für die es keinen Schutz oder Patch gibt, weil der Softwarehersteller nicht weiß, dass sie existiert

Auch in diesem Jahr wurden die Zero-Day-Schwachstellen des getesteten Tesla Model 3 vom französischen Team Synacktiv aufgedeckt, das bereits beim Wettbewerb 2022 erfolgreich war. Damit war das Team Synacktiv erneut der endgültige Gewinner des Wettbewerbs und erhielt ein Preisgeld von insgesamt 530.000 US-Dollar sowie ein Tesla Model 3.

Neben dem Aufspüren und Ausnutzen der Schwachstellen des Tesla-Fahrzeugs liefern die komplexen neuen Bedrohungsszenarien unschätzbare Erkenntnisse für die Automobilhersteller, ähnliche Cyberangriffe in der realen Welt zu antizipieren und sich angemessen darauf vorzubereiten.

