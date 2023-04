Die Zukunft liegt in der Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) bei der Erkennung und Begutachtung von Schäden, die Datenanbieter testen bereits die neuen Technologien. Der Einsatz der neuesten digitalen Tools erhöht die Transparenz für den Kunden und spart Ressourcen wie Zeit und Personalkosten.

„Trotz voranschreitender Digitalisierung und KI werden Sachverständige auch in Zukunft benötigt werden. So wird es dazu kommen, dass es mehr Spezialisierungsbereiche mit extra geschulten Mitarbeitern geben wird“, so Bayer. Auch wenn es immer mehr ausgefeilte elektronische Hilfsmittel gibt, stehen nach wie vor die Menschen im Vordergrund, darüber waren sich alle Diskussionsteilnehmer einig. „Die Werkstatt und der Sachverständige sollten sich immer auf Augenhöhe begegnen und austauschen. Was dem Reparaturbetrieb laut Kalkulation zusteht, soll er auch bekommen – was wiegt, das hat’s“, so Ofer.

„Es sind zwei Sachverständige im Dialog – der eine repariert und der andere begutachtet, dabei geht es um eine wirtschaftliche Reparatur für das Kundenfahrzeug.“ Alexander Bayer, Cheftechniker des VVO, betonte, dass er offene Gespräche und gemeinsame Lösungsfindung als wichtige Bausteine in der Zusammenarbeit zwischen der Versicherungs- und der Reparaturwirtschaft in Österreich schätzt. „Die Schadensabwicklung funktioniert gerade deshalb sehr gut, wie auch die geringe Quote von gerichtsanhängigen Fällen belegt. Was der Werkstatt zusteht, gebührt ihr, die Kosten sollen aber auch für die Versicherung in der Prämie vertretbar sein.“